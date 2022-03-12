Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Локомотив М
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Сампдория
Сегодня
20:00 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|29-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
20:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|29-й тур
Спартак М
Завтра
19:00 (Мск)
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Спорт

В России захотели создать аналог Гран-при по фигурному катанию

В России заявили, что создадут аналог Гран-при по фигурному катанию с Китаем и Грузией

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что в России готовы создать аналог Гран-при. Его слова приводит «Матч ТВ».

Горшков рассказал, что в качестве потенциальных участников, помимо сборной России, возможно, хотели бы выступить команды Китая и Грузии. Он подчеркнул, что ФФККР прорабатывает различные варианты соревнований на следующий сезон в связи с санкциями Международного союза конькобежцев (ISU).

Материалы по теме:
«Нас вышвырнули, как изгоев» Звезда паралимпийского спорта России — об отстранении от Игр в Пекине и украинцах
«Нас вышвырнули, как изгоев»Звезда паралимпийского спорта России — об отстранении от Игр в Пекине и украинцах
00:00
«Без Большунова лыжи — не лыжи!» Россиян отлучили от международных соревнований. Каким станет мировой спорт без России?
«Без Большунова лыжи — не лыжи!»Россиян отлучили от международных соревнований. Каким станет мировой спорт без России?
9 марта

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Запрет коснулся фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.

Гран-при по фигурному катанию — ежегодные соревнования, проходящие под эгидой ISU. Этапы турнира принимают США, Канада, Япония, Китай, Франция и Россия.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Появились подробности о подавшем сигнал тревоги российском самолете
Чемпион UFC в тяжелом весе пропустит девять месяцев из-за операции
Зеленский рассказал о ходе переговоров с Россией
СБУ задержала бизнесмена Алиева на западе Украины
Режиссер Михалков вспомнил о соседстве с Высоцким в Москве
Великобритания успела закупить российские товары до введения санкций
Актриса из США украинского происхождения поддержала россиян
Шольц созвонился с Зеленским перед разговором с Путиным
Рестлер WWE сломал шею во время выступления
Верблюд сбежал из зоопарка и убил двух мужчин
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.