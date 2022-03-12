В России захотели создать аналог Гран-при по фигурному катанию

В России заявили, что создадут аналог Гран-при по фигурному катанию с Китаем и Грузией

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что в России готовы создать аналог Гран-при. Его слова приводит «Матч ТВ».

Горшков рассказал, что в качестве потенциальных участников, помимо сборной России, возможно, хотели бы выступить команды Китая и Грузии. Он подчеркнул, что ФФККР прорабатывает различные варианты соревнований на следующий сезон в связи с санкциями Международного союза конькобежцев (ISU).

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Запрет коснулся фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.

Гран-при по фигурному катанию — ежегодные соревнования, проходящие под эгидой ISU. Этапы турнира принимают США, Канада, Япония, Китай, Франция и Россия.