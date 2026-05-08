Стало известно о тайных корпоративах Сердючки

Певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, продолжает зарабатывать на закрытых корпоративах для русскоязычной аудитории. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации источника, выступления Данилко происходят в обход ограничений со стороны украинских властей, он также не перечисляет положенные проценты в казну страны. Коллектив артиста Verka Serduchka Band готов выступать перед российскими зрителями. Но ради конспирации только в той же стране, где накануне состоялся официальный концерт, согласованный с властями Украины.
Также, по информации канала, стоимость частного выступления Сердючки составляет около 50 тысяч долларов, плюс расходы на проживание в отеле, суточные и билеты бизнес-класса для себя и участников коллектива.
Ранее юрист Иван Курбаков оценил вероятный срок, который может грозить украинскому певцу Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, в России.