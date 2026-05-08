Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:16, 8 мая 2026Культура

Стало известно о тайных корпоративах Сердючки

Верка Сердючка придумала схему обхода запрета на концерты перед русской публикой
Андрей Шеньшаков

Фото: Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ

Певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, продолжает зарабатывать на закрытых корпоративах для русскоязычной аудитории. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, выступления Данилко происходят в обход ограничений со стороны украинских властей, он также не перечисляет положенные проценты в казну страны. Коллектив артиста Verka Serduchka Band готов выступать перед российскими зрителями. Но ради конспирации только в той же стране, где накануне состоялся официальный концерт, согласованный с властями Украины.

Также, по информации канала, стоимость частного выступления Сердючки составляет около 50 тысяч долларов, плюс расходы на проживание в отеле, суточные и билеты бизнес-класса для себя и участников коллектива.

Ранее юрист Иван Курбаков оценил вероятный срок, который может грозить украинскому певцу Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили сотни беспилотников после объявленного Москвой перемирия. В России призвали жестко ответить Киеву

    Молодой человек заглянул в телефон партнерши и пожалел об увиденном

    Россияне бросились изучать иностранный язык перед летним отпуском

    Новый российский самолет назвали превосходящим западные аналоги

    Зеленский фактически признал отказ от российского перемирия

    Отец Урганта рассказал о переживаниях сына из-за слухов об отъезде из России

    «Алмаз-Антей» счел Россию мировым лидером по одному направлению

    Поклонника служившего нацистам генерала Власова задержала ФСБ

    Стало известно о тайных корпоративах Сердючки

    Иран дал ответ на атаки США в Ормузском проливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok