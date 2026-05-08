Стало известно о тайных корпоративах Сердючки

Верка Сердючка придумала схему обхода запрета на концерты перед русской публикой

Певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, продолжает зарабатывать на закрытых корпоративах для русскоязычной аудитории. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, выступления Данилко происходят в обход ограничений со стороны украинских властей, он также не перечисляет положенные проценты в казну страны. Коллектив артиста Verka Serduchka Band готов выступать перед российскими зрителями. Но ради конспирации только в той же стране, где накануне состоялся официальный концерт, согласованный с властями Украины.

Также, по информации канала, стоимость частного выступления Сердючки составляет около 50 тысяч долларов, плюс расходы на проживание в отеле, суточные и билеты бизнес-класса для себя и участников коллектива.

Ранее юрист Иван Курбаков оценил вероятный срок, который может грозить украинскому певцу Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, в России.