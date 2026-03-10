Реклама

20:50, 10 марта 2026Культура

Стало известно возможное наказание Верке Сердючке в России

Юрист Курбаков: Верка Сердючка в России сядет в тюрьму на срок до шести лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Henrik Montgomery / Tt / Globallookpress.com

Юрист Иван Курбаков оценил вероятный срок, который может грозить украинскому певцу Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, в России. Слова эксперта приводит РИА Новости.

По словам Курбакова, Данилко может грозить до шести лет лишения свободы. Ответственность артисту может грозить по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства» и статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Максимальная санкция по первой статье — лишение свободы до шести лет, по второй — до четырех лет.

Известно, что в январе 2022 года Данилко в образе Верки Сердючки спел песню о лидере украинских националистов Степане Бандере. В июне 2023 года появился на сцене фестиваля «Рандеву» в Юрмале, где собирали средства для украинской армии.

Ранее в Татарстане танцующих под песню украинского исполнителя Андрея Данилко сняли на видео.

