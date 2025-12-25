Танцующих под Сердючку россиян сняли на видео

В Татарстане танцующих под песню украинского исполнителя Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, россиян сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

По его данным, запись была сделана в кафе «Бакинский дворик». На кадрах несколько человек танцуют под одну из композиций музыканта, известного своей непримиримой позицией по отношению к России.

Вскоре после публикации видео кафе посетили силовики. Они опечатали заведение, а директора привлекли к административной ответственности.

Ранее в Госдуме предложили Андрею Данилко сдаться в плен «прямо в своем сценическом образе».