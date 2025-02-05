В Госдуме призвали Верку Сердючку сдаться в плен

Депутат Милонов посоветовал Верке Сердючке сдаться в плен, чтобы не воевать

Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, может отправиться на специальную военную операцию (СВО) в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит издание «News.ru».

Милонов считает, что у артиста, который с начала СВО критиковал Россию и поддерживал киевские власти, есть только один шанс выжить в условиях боевых действий.

«Место его талантам на фронте найдется, он же активно поддерживал украинскую хунту. Лучшее, что он может сделать, — это прямо в своем сценическом образе сдаться русской армии. Только в этом случае он выживет», — заявил политик.

Ранее стало известно, что над Данилко нависла угроза мобилизации в ВСУ. 51-летнего шоумена не выпускают из Украины, поскольку он подпадает под призывной возраст.