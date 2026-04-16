Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:33, 16 апреля 2026

Ставшее мечтой девушек в 2007 году платье вернется в моду летом

Vogue: Ставшее мечтой девушек в 2007-м атласное платье вернется в моду летом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Victor Pagan / Getty Images

Ставший мечтой девушек в 2007 году наряд вернется в моду летом 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Речь идет об атласных платьях без бретелей, которые вновь окажутся базовым элементом гардероба. Интерес к ним появился на фоне возрождения эстетики Y2K, основанной на моде конца 1990-х — начала 2000-х годов. Последняя включала в себя узкие джинсы, тонкие шарфы и закатанные рукава на одежде.

В начале текущего тысячелетия подобные платья в том числе демонстрировали знаменитости на красных дорожках. Например, в них выходила на публику светская львица Пэрис Хилтон. В настоящее время на него обратили внимание известные марки. Так, американский бренд 7 For All Mankind посвятил указанной эстетике новую коллекцию.

В апреле сообщалось, что популярные в 2000-х годах скейтерские кеды вернулись в моду. При этом в марте назвали необходимыми в гардеробе мужчин и женщин джинсы из 2000-х.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok