Ставшее мечтой девушек в 2007 году платье вернется в моду летом

Vogue: Ставшее мечтой девушек в 2007-м атласное платье вернется в моду летом

Ставший мечтой девушек в 2007 году наряд вернется в моду летом 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Речь идет об атласных платьях без бретелей, которые вновь окажутся базовым элементом гардероба. Интерес к ним появился на фоне возрождения эстетики Y2K, основанной на моде конца 1990-х — начала 2000-х годов. Последняя включала в себя узкие джинсы, тонкие шарфы и закатанные рукава на одежде.

В начале текущего тысячелетия подобные платья в том числе демонстрировали знаменитости на красных дорожках. Например, в них выходила на публику светская львица Пэрис Хилтон. В настоящее время на него обратили внимание известные марки. Так, американский бренд 7 For All Mankind посвятил указанной эстетике новую коллекцию.

