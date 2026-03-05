Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:08, 5 марта 2026Ценности

Джинсы из 2000-х назвали необходимыми в гардеробе мужчин и женщин

Vogue: Джинсы из 2000-х с низкой посадкой назвали необходимыми в гардеробе
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Jeremy Moeller / Getty images

Редакторы журнала Vogue назвали популярные в 2000-х годах джинсы необходимыми в гардеробе мужчин и женщин в 2026 году. Материал появился на сайте издания.

Речь идет о брюках из денима с низкой посадкой. Подобные модели, актуальные в прошлом, вновь послужили вдохновением для известных дизайнеров. Например, модель на показе бренда Alexander McQueen сочетала голубые джинсы данного фасона с серым кроп-топом, оформленном длинной бахромой, а манекенщик примерил синие штаны с приталенной толстовкой с широкими плечами.

Марки Vetements и Ann Demeulemeester также показали указанные изделия. «Оба бренда включили в свои коллекции элементы стиля 2000-х годов — захватывающего периода для поколения Z, которое любит демонстрировать себя в социальных сетях в нарядах, вдохновленных этим десятилетием "безвкусного шика"», — говорится в статье.

Ранее в марте сообщалось, что популярные в 1990-х годах юбки вернутся в моду весной 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    Аэропорт Азербайджана приостановил работу после атаки иранского дрона

    Двое россиян сожгли автосервис конкурента

    Израиль атаковал один из ключевых штабов Ирана

    США опровергли заявление Ирана о якобы сбитом истребителе F-15

    В парламенте Британии призвали к вступлению в войну с Ираном

    Москвичам назвали время прихода климатической весны

    Конфликт с Ираном оказался опасен для искусственного интеллекта

    Шойгу оценил убытки от перекрытия Ормузского пролива

    Россиянин избил блогершу-миллионницу из-за отказа в знакомстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok