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00:02, 30 июля 2025Ценности

«Он всегда честен». Девушки принялись массово оценивать внешность с помощью ChatGPT. Как советы нейросети влияют на их жизнь?

WP: Девушки начали массово менять свою внешностью с помощью ChatGPT
Мария Винар

Скриншот: @cristinagheiceanu

Американская компания OpenAI представила искусственный интеллект ChatGPT еще в конце 2022 года. С момента запуска бот в основном применяли для составления электронных писем, поиска информации и генерации идей. Однако в последнее время пользователи, преимущественно женщины, принялись массово использовать нейросеть для оценки своей внешности. Многие из них потратили тысячи долларов на преображение, принимая советы онлайн-помощника за главную истину. Чем опасны рекомендации чат-ботов и почему от них тяжело отказаться — разбиралась «Лента.ру».

Почему девушки верят нейросетям?

32-летняя австралийка Аня Ручински обладает, по ее мнению, привлекательной внешностью. Однако друзья часто намекают ей, что она недотягивает до уровня своего избранника — «божественного красавца». Но ответить на вопрос, какие именно детали внешности мешают ей добиться идеала, приятели не смогли.

Тогда Аня взяла ситуацию в свои руки и обратилась к ChatGPT. Аня загрузила фото, написала, что устала чувствовать себя отвергнутой, и спросила, какие изменения ей необходимы. Бот ответил, что стоит поработать над стрижкой, а именно — присмотреться к длинной челке. По мнению девушки, ИИ дал ей достаточно объективную оценку внешности, которую она не смогла получить от близких.

Скриншот: @cristinagheiceanu

А 31-летняя Хейли Эндрюс и вовсе сделала нейросеть своим главным критиком — вместо сестры, которая обычно исполняла эту роль. «В запросе я написала: "Пожалуйста, общайся со мной как старшая сестра, которая говорит правду, потому что любит меня и хочет для меня лучшего, даже если это прозвучит немного грубо"», — рассказала она. Чат ответил, что ее брови редеют, а лицо выглядит тусклым без румян. «Это было на 100 процентов точно», — призналась Эндрюс.

По мнению специалистов, девушки воспринимают ИИ как непредвзятый инструмент для оценки своей привлекательности, поскольку он не проявляет характерных человеку личностных качеств, таких как доброта или чувство юмора.

Аналитик и автор рассылки The Review of Beauty Джессика ДеФино объяснила, что современные стандарты красоты, навязанные соцсетями, превращают человека в объект, которому необходимо постоянно себя совершенствовать.

Если мы стремимся к тому, чтобы быть максимально эстетичным объектом, мы не можем целиком полагаться на мнение человека, который на данный момент, например, в нас влюблен

Джессика ДеФиноавтора рассылки The Review of Beauty

И действительно, вопреки предупреждениям экспертов, девушки все более охотно используют нейросети для улучшения качества своей жизни. Блогерша Кристина Гейчану из Швейцарии каждый день записывала для чат-бота голосовые сообщения с информацией о том, что она съела и что еще хотела бы съесть, отправляла ему фото содержимого холодильника и просила дать рекомендации по питанию.

«За месяц я сбросила семь килограммов. Честно говоря, его поддержка облегчила мою жизнь. Никакого подсчета калорий, никакого стресса. Когда я достигла нужной цифры, я просто остановилась», — подытожила инфлюэнсерша.

Как нейросеть оценивает пользователей?

Аналитик международной консалтинговой компании Forrester Эмили Пфайффер объясняет, что при составлении ответа на запрос пользователя нейросеть опирается не только на научные статьи, но и учитывает мнения авторитетных бьюти-блогеров. Однако из-за обилия информации и данных в интернете, на которых обучается ИИ, сеть может делать ошибки и выдавать предвзятые суждения.

С мнением коллеги согласна директор исследовательского института Distributed AI Research Institute Алекс Ханна. По ее словам, ответы чат-ботов основываются на онлайн-форумах, где о красоте женщин рассуждают, как правило, мужчины, которые не могут быть объективными на 100 процентов.

И все же большинство девушек не воспринимают мнение искусственного интеллекта как истину — напротив, они довольны, когда ИИ указывает на их недостатки

30-летняя Кайла Дрю рассказала, что обращается к ChatGPT по любому поводу — от идей для интерьера до покупок в магазине. Один раз она попросила чат дать совет об улучшении ее внешности. Обработав запрос, бот предложил ей список средств по уходу за кожей, ресницами и бровями и выдал несколько советов по стилю.

Американка призналась, что если бы какой-то мужчина так прямо оценил ее внешность, это, вероятно, задело бы ее чувства. Но к GPT она относится скорее как к женщине, поэтому его ответ она не приняла близко к сердцу.

Если вы хотите узнать, на самом ли деле вы сексуальны и красивы, просто спросите ChatGPT. Он всегда честен

Кайла Дрю

Кому выгодны нейросети?

39-летняя Микаэла Лассиг поинтересовалась у нейросетей, какой образ ей подобрать для свадьбы, имея на руках 2,5 тысячи долларов (194 тысячи рублей). Девушка попросила составить план ухода за кожей, и ChatGPT не только порекомендовал список косметических средств, но и указал те зоны, в которые не помешало бы уколоть ботокс. Лассиг осталась довольна результатами, поскольку рекомендации оказались точными, хоть и били по кошельку.

Скриншот: @eilidhwells

По словам экспертов, чат-боты являются мощным источником дохода для их создателей и для магазинов. Так, например, платформа Perplexity AI интегрировала функцию покупок в интерфейс своей нейросети, поскольку уход за кожей и волосами стал третьей по популярности категорией среди запросов пользователей.

ИИ просто зеркалит то, что уже видел в интернете, а многое из этого контента изначально создавалось для того, чтобы заставить людей чувствовать себя плохо и стимулировать их к покупкам

Эмили Пфайфферэксперт международной консалтинговой компании Forrester

Компания OpenAI объявила, что новая версия ChatGPT при ответе на вопрос о внешности будет предлагать товары к покупке. В частности, пользователь сможет увидеть описание, цену и ссылку, по которой можно перейти и приобрести продукт.

Многие специалисты в области нейросетей выступили с критикой этой новой функции, отметив, что она больше служит финансовым интересам компании. Но пользователи, как ни крути, массово продолжают пользоваться ИИ вопреки мнению экспертов индустрии.

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«Он всегда честен». Девушки принялись массово оценивать внешность с помощью ChatGPT. Как советы нейросети влияют на их жизнь?

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