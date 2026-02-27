Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:28, 27 февраля 2026Ценности

Названы признаки фейковых фото на сайтах знакомств

Психолог Эми Дауэл: Сгенерированные нейросетью лица на фото имеют симметричность
Мария Винар

Фото: oatawa / Shutterstock / Fotodom  

Австралийский психолог Эми Дауэл назвала признаки фейковых фото на сайтах знакомств. Ее исследование на данную тему опубликовано в журнале Tech Xplore.

В работе ученая заявила, что люди все еще уверены в том, что могут отличить сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) снимки от настоящих. Однако за последнее время нейросети усовершенствовались и из-за этого у многих пользователей дейтинг-приложений создается ложное чувство уверенности. «Как ни парадоксально, созданные с помощью ИИ лица на фото, выдают не свои недостатки, а то, что в них слишком хорошо», — предупредила специалист.

Материалы по теме:
Иностранки мечтают выглядеть как русские девушки. Чем их привлекает вечно хмурый «взгляд славянской стервы»?
Иностранки мечтают выглядеть как русские девушки.Чем их привлекает вечно хмурый «взгляд славянской стервы»?
15 января 2026
«Он всегда честен». Девушки принялись массово оценивать внешность с помощью ChatGPT. Как советы нейросети влияют на их жизнь?
«Он всегда честен». Девушки принялись массово оценивать внешность с помощью ChatGPT. Как советы нейросети влияют на их жизнь?
30 июля 2025

По словам психолога, распознать фейковость фото на сайтах знакомств и в дейтинг-приложениях можно по симметричности и средним пропорциям лица, которые имеет потенциальный партнер. «Вместо очевидных дефектов снимки собеседников, как правило, необычайно усреднены. Создается впечатление, что их лица слишком хороши, чтобы быть правдой», — объяснила Дауэл.

Кроме того, ученая посоветовала при поиске будущего возлюбленного или друга подключать скептицизм. «Долгое время мы могли, глядя на фото, предполагать, что видим реального человека. Сейчас это предположение подвергается сомнению. По мере совершенствования технологий генерации лиц разрыв между тем, что выглядит правдоподобно, и тем, что реально, может увеличиваться, и осознание ограничений собственного суждения становится все более важным», — заключила она.

Ранее директор дейтинг-сервиса «VK Знакомства» Игорь Кузнецов назвал способы распознать ред-флаги в потенциальном партнере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан основатель медиахолдинга Readovka. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

    Стало известно о наступлении российских войск в Запорожской области

    Автоперевозчики предупредили о разорении компаний из-за нового закона

    Названы последствия удара Афганистана по ядерным объектам Пакистана

    Трамп назвал Роберта Де Ниро больным и глупым

    План Макрона по ядерному оружию связали с войной с Россией

    Тренер ПСЖ оценил соответствие Сафонова стилю игры клуба

    Россиянам пригрозили тюрьмой за неправильную прописку

    Названо количество ракет для прорыва ПВО Израиля

    В Чебоксарах выставили на продажу уникальную «Волгу» всего за миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok