16:37, 8 февраля 2026ЦенностиЭксклюзив

Россиянам назвали способы распознать опасных партнеров

Директор «VK Знакомств» назвал признания в любви в первые дни общения ред-флагом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Директор дейтинг-сервиса «VK Знакомства» Игорь Кузнецов назвала способы распознать ред-флаги в потенциальном партнере. Его комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Опасным эксперт назвал признание в чувствах в первые дни общения, поскольку нередко за быстрым сближением скрывается желание поскорее завоевать доверие. «Не стесняйтесь говорить честно о своих чувствах. Если потенциальный партнер разозлится и продолжит требовать сближения, то это повод закончить общение», — считает он.

Кроме того, по словам собеседника издания, если разговоры крутятся только вокруг негатива, такое знакомство едва ли приведет к красивой истории любви. «Такой человек вряд ли порадуется вашим успехам, может испортить праздник, а когда поддержка и сочувствие понадобятся вам, то будет убеждать вас, что у него все еще хуже», — пояснил он свое мнение для россиян.

Еще одним ред-флагом является уклончивость и несоответствие анкете на сайте знакомств. «Часто люди не только хотят выглядеть лучше в глазах представителей противоположного пола, но и скрыть непривлекательную правду о своем статусе», — отметил Кузнецов и добавил, что следует с осторожностью относиться к собеседнику, который непоследователен в словах и действиях.

Ранее россиянки назвали ред-флаги на первом свидании.

