Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:48, 17 октября 2025Ценности

Россиянки назвали «ред флаги» на первом свидании

Life.ru: Россиянки назвали опоздание мужчин на первое свидание ред флагом
Мария Винар

Фото: Feepik

Россиянки назвали «ред флаги» на первом свидании. Соответствующее исследование, участие в котором приняли пять тысяч женщин, публикует Life.ru.

19 процентов респонденток отметили опоздание мужчин на встречу. При этом 17 процентов опрошенных женщин указали на попытку подарить одну розу в целлофане. В то же время 14 процентов россиянок считают неуместным поцелуй в губы на первом свидании, а 13 процентов — разговор о количестве бывших возлюбленных.

Кроме того, выяснилось, что внешний вид потенциального партнера также играет существенную роль. Так, 11 процентов участниц опроса признались, что откажут мужчинам в скинни-джинсах, а семь процентов — в брендовых вещах. Использование телефона на системе Android может стать отталкивающим фактором для пяти процентов женщин, грязные ботинки — для трех процентов, а преждевременное предложение зайти в гости — для одного процента.

Также стало известно, что 33 процента россиянок разочаровываются прогулками в парке вместо посещения кафе. Чрезмерное употребление алкоголя смущает 24 процента респонденток, а вопросы о внешности — девять процентов.

Ранее россияне раскрыли отношение к сексу на первом свидании.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на российском химическом заводе. Там производят взрывчатые вещества и утилизируют оружие

    Украинская делегация захотела убедить Трампа передать Tomahawk одним способом

    Политик умер в прямом эфире

    Раскрыто число пострадавших при мощном взрыве на российском химическом заводе

    Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

    В зоне СВО заметили УАЗ с «Максимами»

    На Украине подтвердили удар новым типом авиабомбы по Николаеву

    Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины

    Названа предварительная причина мощного взрыва на российском химическом заводе

    Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в переговорах Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости