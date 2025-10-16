Ценности
Россияне раскрыли отношение к сексу на первом свидании

Россияне раскрыли отношение к сексу на первом свидании. Исследование дейтинг-сервиса Mamba попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что большинство россиян воспринимают секс на первом свидании приемлемым, определяя его как естественную часть взаимного интереса (60 процентов женщин и 81 процент мужчин).

При этом причины, по которым люди принимают решение сблизиться, у мужчин и женщин различаются. Респонденты мужского пола чаще руководствуются моментом: 23 процента отмечают сильное влечение как решающий фактор, а 23 — обращают внимание на внешность и поведение. Для женщин же главным остается внутреннее ощущение безопасности: 26 процентов ставят на первое место доверие, 25 — эмоциональную близость, а 15 — уверенность в серьезных намерениях мужчины.

В то же время половина мужчин воспринимают прямые намеки на интим спокойно, а 34 процента признают, что это добавляет интереса. Среди женщин, напротив, преобладает настороженность — 51 процент считают, что мужчина, проявляющий инициативу в первый вечер, не ищет серьезных отношений.

Почти половина опрошенных мужчин утверждает, что близость на первом свидании может стать началом серьезной истории, а 40 процентов подчеркивают, что решающее значение имеет не время, а чувства. Среди женщин так думают лишь 10 процентов, зато 28 процентов полагают, что ранняя близость снижает шансы на отношения, а 22 процента уверены, что она все портит.

В сентябре стало известно, что россиянки перестали верить в любовь на всю жизнь.

