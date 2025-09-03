Россиянки перестали верить в любовь на всю жизнь

Аналитики сервиса Mamba выяснили мнение россиян о любви. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно опросу, большинство респондентов (71 процент) верят в вечную любовь: 40 процентов мужчин и 46 процентов женщин уверены, что она существует. В то же время 31 процент мужчин и 25 процентов женщин перестали верить в любовь на всю жизнь, но все же не теряют надежды влюбиться навсегда.

Главным «убийцей» любви опрошенные называют измену — так считают 67 процентов женщин и 75 процентов мужчин. Но в остальном наблюдается контраст: женщины чаще всего страдают от обесценивания и пренебрежения, а мужчины — от отсутствия секса. Любопытно, что россияне ценят в любви честность и страсть, тогда как общие интересы и хобби почти не имеют значения — лишь 4 процента россиян считают их важными для сохранения отношений.

При этом для большинства участников исследования первая любовь — это несравнимые чувства (68 процентов девушек и 58 процентов мужчин). Россияне считают, что первая любовь сильнее — как чистая и романтичная (22), а россиянки же голосуют за последнюю, зрелую и осознанную (23).

По данным исследования, почти каждый десятый мужчина уверен, что без любви вполне можно обойтись, полагая, что жизнь можно наполнить работой, дружбой или хобби. Среди женщин подобная позиция встречается заметно сильно реже — только 5 процентов готовы признать, что им не нужна любовь.

