Летевшая на парашюте туристка упала на побережье в Грузии и не выжила

Летевшая на парашюте туристка из Кувейта упала на побережье Батуми и не выжила

Летевшая на парашюте жительница Кувейта упала на побережье в Грузии и не выжила. Об этом сообщает «Рустави-2».

Инцидент произошел в четверг, 4 июля, в Батуми. Отмечается, что падение туристки спровоцировал сильный ветер, который наблюдался в популярном курортном городе.

Полет иностранка совершала вместе с мужем, супруги были привязаны к катеру. Мужчину с многочисленными травмами доставили в местную больницу, женщину спасти не удалось.

На месте происшествия работали спасатели и полицейские. Начато расследование инцидента.

Ранее на реке Быстрая в Елизовском районе Камчатского края перевернулся рафт с тремя туристами на борту. По данным МЧС, в надувном судне находились супружеская пара и гид.