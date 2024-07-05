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10:28, 5 июля 2024Путешествия

Надувное судно с тремя туристами на борту перевернулось на Камчатке

МЧС: рафт с тремя туристами перевернулся на реке Быстрая на Камчатке

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На реке Быстрая в Елизовском районе Камчатского края перевернулся рафт с тремя туристами на борту. Об этом сообщается в Telegram-канале управлении МЧС по региону.

По данным ведомства, в надувном судне находились супружеская пара и гид. Очевидец сообщил, что во время рыбалки увидел перевернувшееся надувное судно, за которое держались три человека.

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Отмечается, что супруги сумели самостоятельно добраться до берега, а гид уплыл вниз по течению. В настоящее время спасатели ведут его поиски.

Мужчине и женщине оказали помощь, их эвакуировали в безопасное место. «Примечательно, что на супружеской паре были спасательные жилеты, что помогло им удержаться на плаву и спастись, — говорится в сообщении. — Был ли спасательный жилет на гиде — неизвестно».

Ранее россиянка уснула в море в Сочи и провела в воде ночь. Объяснить свои действия она не могла, поскольку находилась в нетрезвом состоянии.

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      Фариза Бацазова
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