Россиянин организовал секту и насиловал несовершеннолетних

В Краснодаре осудят мужчину за организацию секты и изнасилования

В Краснодаре осудят мужчину за организацию секты и изнасилования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, в 2005 году обвиняемый создал религиозное объединение, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами. Он лично занимался привлечением новых адептов, проводил встречи, обряды, а также разрабатывал и распространял специализированную литературу. В ней он отрицал общепринятые ценности, мораль и нравственность. Мужчина оказывал на последователей психологическое давление, запрещая общение с родственниками.

В период с 2011 по 2014 год злоумышленник совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Свою деятельность он осуществлял на территории Апшеронского района и Краснодара.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что мужчина надругался над 11-летней девочкой в российском городе.