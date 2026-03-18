Мужчина надругался над 11-летней девочкой в российском городе

В Воронеже задержали мужчину за надругательство над несовершеннолетней

В Воронеже задержали мужчину за надругательство над несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, 40-летний местный житель днем 16 марта около дома по улице Артамонова совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу выполняются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над малолетней дочерью сожительницы и ее подругой.