12:36, 14 марта 2026

Россиянин надругался над малолетней дочерью сожительницы и ее подругой

В Псковской области арестовали мужчину за надругательство над девочками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Псковской области арестовали мужчину за надругательство над девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он обвиняется по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По данным следствия, мужчина, проживая с сожительницей, совершил действия сексуального характера в отношении ее дочери и ее подруги, которые являются малолетними.

Опочецкий районный суд на закрытом заседании по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. При этом обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства и просили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что мужчина надругался над пасынком в российском регионе.

