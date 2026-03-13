Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 13 марта 2026Силовые структуры

Мужчина надругался над пасынком в российском регионе

В Тюменской области арестовали мужчину за надругательство над пасынком
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Тюменской области арестовали мужчину за надругательство над пасынком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Он обвиняется по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, мать пострадавшего мальчика услышала плач из комнаты и ворвалась туда. В помещении она обнаружила, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершает в отношении своего пасынка действия сексуального характера. Женщина сразу вызвала сотрудников полиции.

Злоумышленник, испугавшись ответственности, скрылся с места преступления. Позже он был задержан полицейскими.

Нижнетавдинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянка пострадала от насильника в московском отеле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая советская республика заверила, что перестанет принимать танкеры из России. Что ей взамен пообещал ЕС?

    Одна страна объяснила необходимость покупки российской нефти

    Россиянин чинил машину и пережил клиническую смерть

    В России назвали хорошим сигналом одно решение США

    Трамп заявил о готовности Ирана сдаться

    В России высказались об ожиданиях от новых переговоров с Украиной

    На Украине захотели прекратить мобилизацию силой

    США нашли новый повод для пошлин в отношении других стран

    Трамп поставил точку в вопросе получения Нобелевской премии мира

    Москвичка обвинила соседку в разврате и скинула ее личное фото в домовой чат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok