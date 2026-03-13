Мужчина надругался над пасынком в российском регионе

В Тюменской области арестовали мужчину за надругательство над пасынком

В Тюменской области арестовали мужчину за надругательство над пасынком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Он обвиняется по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, мать пострадавшего мальчика услышала плач из комнаты и ворвалась туда. В помещении она обнаружила, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершает в отношении своего пасынка действия сексуального характера. Женщина сразу вызвала сотрудников полиции.

Злоумышленник, испугавшись ответственности, скрылся с места преступления. Позже он был задержан полицейскими.

Нижнетавдинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

