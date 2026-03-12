Россиянка пострадала от насильника в столичном отеле

В Москве осудили мужчину за попытку изнасилования девушки в отеле

В Москве осудили мужчину за попытку изнасилования девушки в отеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Как установил суд, 21 марта 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в апарт-отеле на Киевской улице напал на незнакомую девушку и, применяя насилие, попытался ее изнасиловать. Пострадавшая оказала активное сопротивление и смогла убежать от нападавшего, а после обратилась в правоохранительные органы.

Следователи допросили свидетелей, получили заключения необходимых судебных экспертиз, а также провели другие следственные действия, которые полностью изобличили подсудимого в преступлениях.

Он признан виновным по статьям 30, 131 («Покушение на изнасилование») и 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

