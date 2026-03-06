Реклама

Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в Подмосковье

В Московской области мужчину приговорили к 20 годам за изнасилование девочки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Московской области мужчину приговорили к 20 годам за изнасилование девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Наро-Фоминский суд признал мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых десяти лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что россиянин несколько лет насиловал своих малолетних детей.

