Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в Подмосковье

В Московской области мужчину приговорили к 20 годам за изнасилование девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Наро-Фоминский суд признал мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых десяти лет в тюрьме.

