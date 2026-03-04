Реклама

11:32, 4 марта 2026Силовые структуры

Россиянин несколько лет насиловал своих малолетних детей

В ХМАО осудили мужчину, насиловавшего своих детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) осудили мужчину, насиловавшего своих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование несовершеннолетней»), 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), 242 («Распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2014-го по июль 2024 года мужчина, применяя физическую силу и угрозы, регулярно совершал насильственные действия в отношении своей малолетней дочери и сына. В отношении девочки он начал совершать преступления, когда ей не исполнилось 14 лет, а в декабре 2023 года направил ей через интернет порнографический материал.

Собранные доказательства по делу полностью доказали вину мужчины. Суд также исследовал показания детей и их законного представителя, показания свидетелей, заключения различных экспертиз и тайно произведенной аудиозаписи пострадавшей.

Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. В пользу потерпевших дочери и сына взыскана компенсация морального вреда в размере миллиона рублей каждому.

Ранее сообщалось, что семейная пара насиловала своих детей и снимала на видео.

