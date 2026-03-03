Семейная пара насиловала своих детей и снимала на видео

В Петербурге арестовали семейную пару, насиловавшую своих детей

В Санкт-Петербурге арестовали семейную пару, насиловавшую своих детей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Они обвиняются по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным издания, в полицию позвонила 15-летняя девочка и сообщила, что ее с младшей сестрой и 9-летним братом насилуют родители. Оперативники быстро приехали на место, но отец успел увезти звонившую в неизвестном направлении. Сотрудники полиции обнаружили его автомобиль и задержали мужчину.

По данным следствия, 36-летний задержанный с 35-летней женой обвиняются в изнасиловании собственных детей. Фигурант заставлял детей раздеваться и прикасался к ним. При этом старшую дочь заставлял совершать действия сексуального характера в отношении матери и сам насиловал. Все происходящее он снимал на видео.

Красногвардейский районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

