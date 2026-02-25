Российский пенсионер получил 12 лет колонии за прогулку с девочкой по пляжу

Пенсионер из Брянска получил 12 лет колонии за домогательство к девочке на пляже

Брянский областной суд отклонил апелляционную жалобу 72-летнего местного жителя на 12-летний приговор, который он получил за домогательство к девочке-подростку на пляже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Приговор вступил в законную силу, осужденный будет этапирован к месту отбытия наказания.

Бежицкий районный суд Брянска признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ («Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Летом 2024 года пенсионер познакомился на пляже с девочкой 2013 года рождения, обменялся с ней телефонами и в этот же вечер пригласил на прогулку. На встрече мужчина рассказывал ей истории интимного содержания. На второй прогулке по пляжу он уже трогал девочку за грудь.

На суде пенсионер отрицал свою вину, заявляя, что вытаскивал ребенка из воды, испугавшись за нее. Он рассказал, что на этом пляже ранее уже произошли два трагических случая, когда двое парней ушли под воду. Пенсионер просил оправдать его, указывая на недостоверность показаний потерпевшей и отсутствие прямых очевидцев преступления.

Однако суд ему не поверил, приняв во внимание экспертизы и другие доказательства его вины. Также суд не выявил мотива для оговора пенсионера потерпевшей.

Ранее сообщалось о поимке мужчины, изнасиловавшего в Нягани 12-летнюю школьницу, которую позже нашли без признаков жизни на дне водосточного коллектора.