Силовые структуры
18:28, 24 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин изнасиловал и расправился с малолетней девочкой

В Югре осудят мужчину за изнасилование и убийство девочки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Югре осудят мужчину за изнасилование и расправу над девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он обвиняется по статьям 105 («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, совершенное с целью скрыть другое преступление»), 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, 30 апреля 2011 года в микрорайоне Восточный города Нягани на дне водосточного коллектора было обнаружено тело 12-летней девочки. Данное преступление долгое время оставалось нераскрытым.

В 2022 году следователи установили причастность к преступлению мужчины, который уже успел скрыться. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск. В октябре 2025 года он был задержан в Свердловской области, доставлен в Югру и заключен под стражу.

В ходе судебного заседания были допрошены свидетели и заключения сложных молекулярно-генетических экспертиз. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме. Оглашение приговора состоится в открытом судебном заседании.

Ранее сообщалось, что россиянин в парфюмерном магазине развратил малолетнюю девочку.

