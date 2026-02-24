Россиянин в парфюмерном магазине развратил малолетнюю девочку

В Астрахани задержали мужчину за развратные действия в отношении ребенка

В Астрахани задержали мужчину за развратные действия в отношении ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в октябре 2019 года местный житель, находясь в магазине парфюмерии на улице Жуковского в Ахтубинске, совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники СК при взаимодействии с ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Подозреваемый задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

