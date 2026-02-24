Реклама

Педофил напоил связанного мальчика и изнасиловал в российском регионе

В Петербурге мужчина сел на 12 лет за изнасилование связанного мальчика
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил жителя Дмитрия Попкова к 12 годам колонии строгого режима по делу о сексуальном насилии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие и суд установили, что в 2024 году мужчина в состоянии алкогольного опьянения привязал мальчика, которому не было 14 лет, к стулу, и напоил спиртным. Когда ребенок уснул, Попков надругался над ним.

Мужчине вменили часть 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет») УК РФ. Свою вину он не признал.

Ранее суд под Челябинском приговорил 41-летнего жителя к 13 годам колонии строгого режима за попытку изнасилования 11-летней школьницы.

