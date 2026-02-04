Целовавший и раздевавший 11-летнего ребенка получил в России многолетний приговор

Под Челябинском суд дал мужчине 13 лет колонии за попытку изнасиловать школьницу

Ашинский городской суд Челябинской области приговорил 41-летнего жителя к 13 годам колонии строгого режима за попытку изнасилования 11-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что летом 2024 года мужчина пил спиртное в квартире знакомых, где находилась и их дочь. Мужчина заявил, что сильно пьян, и попросил хозяйку квартиры разрешить ее дочери его проводить. Когда мужчина с девочкой зашли в дом, он стал ее целовать и раздевать. Изнасиловать ребенка он так и не смог, так как школьнице удалось отбиться и убежать.

Мужчине вменили статью о покушении на изнасилование девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Он признал вину.

