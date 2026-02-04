Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:56, 4 февраля 2026Силовые структуры

Целовавший и раздевавший 11-летнего ребенка получил в России многолетний приговор

Под Челябинском суд дал мужчине 13 лет колонии за попытку изнасиловать школьницу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ашинский городской суд Челябинской области приговорил 41-летнего жителя к 13 годам колонии строгого режима за попытку изнасилования 11-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что летом 2024 года мужчина пил спиртное в квартире знакомых, где находилась и их дочь. Мужчина заявил, что сильно пьян, и попросил хозяйку квартиры разрешить ее дочери его проводить. Когда мужчина с девочкой зашли в дом, он стал ее целовать и раздевать. Изнасиловать ребенка он так и не смог, так как школьнице удалось отбиться и убежать.

Мужчине вменили статью о покушении на изнасилование девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Он признал вину.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге приговорил к шести годам лишения свободы подростка, который за один день надругался над двумя женщинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В России опустели салоны красоты

    Водителей призвали не оставлять документы в машине в мороз

    Обвиненного в покушении на Трампа американца приговорили к пожизненному заключению

    Гоблин открыл россиянам глаза на мат

    В сети обсудили внешность звезд фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет

    Стало известно о срыве переговоров США и Ирана

    Центробанк признал переход россиян к тотальной экономии

    Пассажир самолета описал разгерметизацию салона фразой «глаза вылезали из орбит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok