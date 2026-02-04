Реклама

09:38, 4 февраля 2026Силовые структуры

Подросток-насильник напал на двух россиянок в один день

Подросток-насильник из Петербурга надругался над двумя женщинами в один день
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к шести годам лишения свободы подростка, который за один день надругался над двумя женщинами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, все произошло 19 июля 2025 года. Подросток в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин и попытался изнасиловать 59-летнюю женщину, но потерпел неудачу — в помещении сработала сигнализация. Тогда он совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал 22-летнюю женщину.

На заседаниях молодой человек отрицал свою вину. Он заверял, что на первую женщину не нападал, а второй заплатил за секс 6000 рублей. Тем не менее его признали виновным по части 3 статьи 30, части 2 статьи 131 («Покушение на изнасилование»), части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. По совокупности приговоров юноша отправится в воспитательную колонию на восемь лет.

Ранее в Москве следователи предъявили иностранному гражданину обвинение в изнасиловании, которое было совершено 22 февраля 2006 года.

