21:00, 3 февраля 2026Силовые структуры

Чистка снега с машины закончилась для россиянки изнасилованием

В Москве мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании в 2006 году
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве следователи предъявили иностранному гражданину обвинение в изнасиловании, которое было совершено 22 февраля 2006 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Иностранец проходит обвиняемым по статье 131 УК РФ («Изнасилование»).

Как установило следствие, в тот день злоумышленник напал на девушку, расчищавшую снег с машины около гаражей на улице Привольной. Угрожая убийством, он затащил ее в гараж, совершил преступление и скрылся.

Сразу установить личность нападавшего не удалось. Спустя 18 лет правоохранители провели экспертизы по вещественным доказательствам, изъятым в 2006 году, что и позволило идентифицировать подозреваемого — им оказался мужчина 1977 года рождения.

В 2018 году произошло похожее преступление в Красноярске. Мужчина напал на пострадавшую на лестнице моста, ведущей к гаражному кооперативу. Он хотел ее изнасиловать, но его действия остановили прохожие.

