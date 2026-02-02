Россиянин напал на девушку рядом с гаражами с целью изнасиловать

В Красноярске осудят мужчину за угрозы расправой и попытку изнасилования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 30, 131 («Покушение на изнасилование») и 162 («Разбой») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2018 года 29-летняя девушка сообщила в правоохранительные органы, что незнакомый мужчина, угрожая расправой, попытался ее изнасиловать, а затем похитил драгоценности. Мужчина напал на пострадавшую на лестнице моста, ведущей к гаражному кооперативу. Его действия остановили прохожие, испугавшись которых он скрылся.

На месте происшествия была обнаружена перчатка со следами биологического происхождения. В тот момент совпадений генетического материала в базах установлено не было, и уголовное дело приостановили.

В августе 2025 года в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты СК повторно проанализировали материалы дела и вещественные доказательства, а также провели повторную проверку биологического материала. В результате было установлено совпадение с 48-летним жителем города Дивногорска.

Фигурант задержан и под тяжестью предъявленных доказательств полностью признал вину. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

