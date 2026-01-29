Россиянин изнасиловал девушку и спрятал ее в лесу

В Челябинской области осудят мужчину за изнасилование и убийство девушки

В Челябинской области осудят мужчину за изнасилование девушки и расправу над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование»), 162 («Разбой») и 105 («Убийство, сопряженное с разбоем, сопряженное с изнасилованием») УК РФ.

По данным следствия, в октябре 2008 года в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о розыске 18-летней дочери, которая ушла из дома и пропала. Спустя несколько дней ее тело было обнаружено в лесополосе рядом с кладбищем.

Было установлено, что за день до исчезновения девушка находилась в компании знакомых. Среди них был 21-летний молодой человек. Ночью она ушла с ним и собиралась отправиться домой. Фигурант обеспечил себе ложное алиби, которое подтвердили его сожительница и друг. В связи с этим расследование было приостановлено.

Следователи и криминалисты СК совместно с оперативными сотрудниками МВД России непрерывно вели работу по раскрытию данного преступления. Следователи дополнительно допросили еще несколько свидетелей. Бывшей сожительнице, которая видела в ту ночь пострадавшую в компании обвиняемого и скрывала это, провели исследование на полиграфе. После этого лица из близкого окружения обвиняемого дали достоверные показания. Также стало известно о наличии царапин на руках мужчины после совершения преступления.

Следствие установило, что утром 15 октября 2008 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения шел вместе с пострадавшей. Затем он схватил ее и потащил в лесополосу, где изнасиловал под угрозой расправы.

После этого, понимая, что девушка может обо всем рассказать, схватил ее за шею и лишил возможности дышать, также похитил ее мобильный телефон. Затем, убедившись, что она не подает признаков жизни, оттащил к деревьям, накрыл ветками и скрылся с места преступления.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

