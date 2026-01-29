Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:47, 29 января 2026Силовые структуры

Россиянин изнасиловал девушку и спрятал ее в лесу

В Челябинской области осудят мужчину за изнасилование и убийство девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Челябинской области осудят мужчину за изнасилование девушки и расправу над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование»), 162 («Разбой») и 105 («Убийство, сопряженное с разбоем, сопряженное с изнасилованием») УК РФ.

По данным следствия, в октябре 2008 года в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о розыске 18-летней дочери, которая ушла из дома и пропала. Спустя несколько дней ее тело было обнаружено в лесополосе рядом с кладбищем.

Было установлено, что за день до исчезновения девушка находилась в компании знакомых. Среди них был 21-летний молодой человек. Ночью она ушла с ним и собиралась отправиться домой. Фигурант обеспечил себе ложное алиби, которое подтвердили его сожительница и друг. В связи с этим расследование было приостановлено.

Следователи и криминалисты СК совместно с оперативными сотрудниками МВД России непрерывно вели работу по раскрытию данного преступления. Следователи дополнительно допросили еще несколько свидетелей. Бывшей сожительнице, которая видела в ту ночь пострадавшую в компании обвиняемого и скрывала это, провели исследование на полиграфе. После этого лица из близкого окружения обвиняемого дали достоверные показания. Также стало известно о наличии царапин на руках мужчины после совершения преступления.

Следствие установило, что утром 15 октября 2008 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения шел вместе с пострадавшей. Затем он схватил ее и потащил в лесополосу, где изнасиловал под угрозой расправы.

После этого, понимая, что девушка может обо всем рассказать, схватил ее за шею и лишил возможности дышать, также похитил ее мобильный телефон. Затем, убедившись, что она не подает признаков жизни, оттащил к деревьям, накрыл ветками и скрылся с места преступления.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что появилась информация о причине расчленения матери троих детей в Дагестане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сейчас многое будет обнуляться». Зеленского приглашают к Путину. В России рассказали, как его могут принять в Москве

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Отдыхавший в Сочи турист поссорился с приятелем, украл его куртку и попал на видео

    Android-смартфоны станут бесполезными для воров

    Воюющий за ВСУ наемник из США выстрелил в сослуживца за фразу по-русски

    Власти российского города ответили на критику Артемия Лебедева

    Раскрыт тайный смысл тостов и шуток на тему отношений

    Патриарх Кирилл призвал наказывать россиян за мат и вспомнил советскую практику

    «Бэтмен» раскритиковал власти США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok