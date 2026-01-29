Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:45, 29 января 2026Силовые структуры

Появилась информация о причине расчленения матери троих детей в Дагестане

В Дагестане появились данные о причине расчленения матери троих детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Дагестане появились данные о причине расчленения матери троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, незадолго до расправы 28-летний Ражидин и 36-летняя Мальвина заключили мусульманский обряд бракосочетания. В качестве приданого мужчина получил автомобиль «Лада Приора», который без согласования с женой продал за 600 тысяч рублей.

Мальвина не согласилась со сделкой и написала заявление об угоне. Вечером того же дня Ражидин приехал к ней поговорить о сложившейся ситуации.

По данным следствия, подозреваемый был ее сожителем, дети Мальвины родились в ее первом браке. Предположительно, Яралиев жестоко расправился с возлюбленной, после этого расчленил тело, вывез в другой район и сжег останки. У мужчины богатая криминальная биография: он был многократно судим, в том числе за угон, сбыт наркотических средств и хищение 117 тысяч рублей из другой машины, а также получил дополнительный срок за то, что, будучи сторонником запрещенного в России экстремистского движения АУЕ, имел на теле татуировки с его символикой.

Мальвина Магомедова вышла из дома в полночь 23 января, после чего ее больше не видели. Позже республиканское МВД раскрыло личность подозреваемого и объявило Яралиева в розыск.

Ранее сообщалось, что расчленивший в Дагестане мать троих детей оказался экстремистом с криминальным прошлым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремлю задали вопрос об энергетическом перемирии Украины и России

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Россия довела цены на нефть для Индии до минимума

    Основными поставщиками рыбы в Россию оказались пять стран

    Появились новые подробности по делу бывшей замгубернатора российского региона

    Бузова рассказала об ударе от бывших коллег по «Дому-2»

    Больше сотни детей пострадали при вспышке инфекции в российском регионе

    Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

    В США школы скрывали от родителей информацию о смене пола учащихся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok