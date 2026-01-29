Появилась информация о причине расчленения матери троих детей в Дагестане

В Дагестане появились данные о причине расчленения матери троих детей

В Дагестане появились данные о причине расчленения матери троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, незадолго до расправы 28-летний Ражидин и 36-летняя Мальвина заключили мусульманский обряд бракосочетания. В качестве приданого мужчина получил автомобиль «Лада Приора», который без согласования с женой продал за 600 тысяч рублей.

Мальвина не согласилась со сделкой и написала заявление об угоне. Вечером того же дня Ражидин приехал к ней поговорить о сложившейся ситуации.

По данным следствия, подозреваемый был ее сожителем, дети Мальвины родились в ее первом браке. Предположительно, Яралиев жестоко расправился с возлюбленной, после этого расчленил тело, вывез в другой район и сжег останки. У мужчины богатая криминальная биография: он был многократно судим, в том числе за угон, сбыт наркотических средств и хищение 117 тысяч рублей из другой машины, а также получил дополнительный срок за то, что, будучи сторонником запрещенного в России экстремистского движения АУЕ, имел на теле татуировки с его символикой.

Мальвина Магомедова вышла из дома в полночь 23 января, после чего ее больше не видели. Позже республиканское МВД раскрыло личность подозреваемого и объявило Яралиева в розыск.

