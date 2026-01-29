Реклама

Расчленивший в Дагестане мать троих детей оказался экстремистом с криминальным прошлым

Расчленивший мать троих детей в Дагестане сидел за татуировки движения АУЕ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Дагестане продолжаются поиски 28-летнего уроженца Дербента Ражидина Яралиева, подозреваемого в жестокой расправе над 36-летней матерью троих детей Мальвиной Магомедовой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным следствия, подозреваемый был ее сожителем, дети Мальвины родились в ее первом браке. Предположительно Яралиев жестоко расправился с возлюбленной, а после расчленил женское тело, вывез в другой район, где сжег останки. У мужчины богатая криминальная биография - был многократно судим, в том числе за угон, сбыт наркотических средств и хищение 117 тысяч рублей из другой машины. Он также получил дополнительный срок за том, что будучи сторонником запрещенного в России экстремистского движения АУЕ носил на теле татуировки с его символикой.

Мальвина Магомедова вышла из дома в полночь 23 января, после чего ее больше не видели. Позже республиканское МВД раскрыло личность подозреваемого и объявило Яралиева в розыск.

