В Дагестане после расправы расчленили мать троих детей

В Дагестане жестоко расправились с матерью троих детей

В республике Дагестан жестоко расправились с 36-летней жительницей Джалгана Мальвиной М. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Женщина вышла из дома в полночь 23 января, после чего ее больше не видели. Позже обгоревшие останки расчлененного женского тела обнаружили на окраине села в Сулейман-Стальском районе.

Как сообщили «Ленте.ру» в республиканском МВД, в преступлении подозревается 28-летний житель Дербента Ражидин Яралиев. У женщины остались трое несовершеннолетних детей.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело по факту расправы над 47-летней певицей Талисман Омаровой.