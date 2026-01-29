Реклама

Силовые структуры
11:59, 29 января 2026Силовые структуры

В Дагестане после расправы расчленили мать троих детей

В Дагестане жестоко расправились с матерью троих детей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / NEWS.ru / Globallookpress.com

В республике Дагестан жестоко расправились с 36-летней жительницей Джалгана Мальвиной М. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Женщина вышла из дома в полночь 23 января, после чего ее больше не видели. Позже обгоревшие останки расчлененного женского тела обнаружили на окраине села в Сулейман-Стальском районе.

Как сообщили «Ленте.ру» в республиканском МВД, в преступлении подозревается 28-летний житель Дербента Ражидин Яралиев. У женщины остались трое несовершеннолетних детей.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело по факту расправы над 47-летней певицей Талисман Омаровой.

