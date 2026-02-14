Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 14 февраля 2026Бывший СССР

Началась очередная встреча Зеленского и Алиева

Президенты Зеленский и Алиев начали встречу в Мюнхене
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев начали встречу в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности с участием НАТО и европейских лидеров. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram.

«В очередной раз главы государств общаются на английском, хотя оба в совершенстве владеют русским», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Алиев и Зеленский встречались в октябре 2025 года. Уточнялось, что главы государств провели переговоры на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Президент Украины, в частности, поблагодарил азербайджанского коллегу за гуманитарную помощь Киеву. Также лидеры стран обсудили сотрудничество в энергетической сфере.

Также президенты Украины и Азербайджане проводили совместную встречу в январе 2025 года в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Зеленский и Алиев, среди прочего, обсуждали связи их стран в разных сферах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отказался от соглашения о прекращении конфликта по одной причине

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    В отношении католикоса всех армян завели уголовное дело

    В России высказались о большом количестве фигуристов с русскими корнями на Олимпиаде

    Сборная Латвии обыграла команду Германии на Олимпиаде

    Началась очередная встреча Зеленского и Алиева

    В Центральном банке назвали сумму накопленных наличных у россиян

    Стало известно об испытании вызывающего «гаванский синдром» оружия в Норвегии

    В Мюнхене началась крупная демонстрация против конференции НАТО и поставок оружия ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok