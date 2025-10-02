Зеленский и Алиев встретились на саммите ЕПС в Копенгагене

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим Азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене. Об этом сообщает Report.

Отмечается, что украинский лидер поздравил президента Азербайджана с достигнутыми на переговорах в Вашингтоне результатами мирного урегулирования с Арменией. В свою очередь, Алиев заявил, что Азербайджан приложит усилия по сохранению мира в регионе.

Кроме того, Зеленский поблагодарил коллегу за гуманитарную помощь Украине, оказываемую Азербайджаном. В ходе переговоров стороны также обсудили сотрудничество стран в энергетической сфере.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на седьмой саммит ЕПС в столице Дании. Кроме того, сообщалось, что на саммит прибыл Ильхам Алиев. Главы государств также провели встречу с премьер-министром королевства Метте Фредериксен.