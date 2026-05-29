Ушедший из России производитель объявил о возвращении культового внедорожника

Японская Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero

Японская Mitsubishi объявила о возвращении на глобальный рынок культового внедорожника Pajero, пишет Carscoops. В издании предполагают, что в ряде стран модель вновь получит имя Montero. Премьера автомобиля намечена на осень 2026 года — спустя пять лет после завершения выпуска предыдущего поколения.

Машину построят на лонжеронной раме пикапа Triton. Производитель подчеркнул: конструкция салона, а также передняя и задняя подвеска у модели будут собственными. Инженеры обещают сочетание выдающихся способностей на бездорожье и комфортного, плавного хода на трассе.

Более ранние шпионские фотографии запечатлели внедорожник с высокой посадкой, угловатыми очертаниями и мощными расширителями крыльев — прямого соперника Toyota Land Cruiser. В самой компании новинку описывают как флагманский автомобиль для путешествий на большие расстояния и дают понять, что стоить она будет дороже кроссовера Outlander с несущим кузовом.

Внедорожник Pajero был впервые представлен в 1982 году. Тогда производитель объяснял его появление желанием объединить внедорожные возможности полноприводного автомобиля с комфортом легковой машины. За четыре поколения было продано более 3,25 миллиона единиц в более чем 170 странах. Подчеркивается, что Mitsubishi Pajero одержал 12 побед на ралли «Дакар».

