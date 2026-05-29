Ушедший из России производитель нарастил продажи машин в стране

Целиков: Мировой спрос на Toyota упал, но в России продажи взлетели на 70 %

В апреле глобальная реализация автомобилей Toyota снизилась на 3,1 процента в сравнении с тем же месяцем предыдущего года, достигнув отметки в 849 306 машин. Но в России обратная тенденция. Россияне за отчетный период приобрели 2789 новых машин Toyota, что на 70 процентов превышает результат прошлого года. Об этом пишет аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

В Японии зафиксировано увеличение объемов реализации на 24,2 процента, до 149 924 единиц, тогда как за пределами страны поставки сократились на 7,5 процента, до 699 382 автомобилей. Наиболее значительное падение произошло в Китае: минус 25,4 процента и 106,5 тысячи проданных авто. Отрицательная динамика длится уже четвертый месяц подряд из-за сворачивания государственных субсидий.

Серьезно просел и ближневосточный регион: спад на 33,7 процента (31 тысяча машин) на фоне продолжающегося конфликта. На основном рынке — в США — продажи сократились на 4,6 процента (222 378 авто).

Эксперт отмечает, что рост продаж машин японского производителя происходит «на фоне низкой базы прошлого года и значительного роста альтернативного импорта».

Ранее стало известно, что россияне установили очередной рекорд при покупке подержанных машин. В апреле на приобретение автомобилей с пробегом было потрачено 640 миллиардов рублей, что на 13 процентов превышает мартовский показатель и на 14 процентов больше, чем год назад. На данный момент это наилучший результат в 2026 году.