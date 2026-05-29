Россияне установили очередной рекорд на автомобильном рынке

В апреле на покупку машин с пробегом россияне потратили рекордные 640 млрд рублей

Очередной рекорд установили россияне при покупке подержанных машин. В апреле на приобретение автомобилей с пробегом было потрачено 640 миллиардов рублей, что на 13 процентов превышает мартовский показатель и на 14 процентов больше, чем год назад. На данный момент это наилучший результат в 2026 году. Об этом пишет Auto.ru, ссылаясь на данные исследования компании «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат».

За месяц россияне приобрели 30,1 тысячи китайских машин (рост на 41 процент), израсходовав на них 60,7 миллиарда рублей. По сравнению с апрелем прошлого года объем потраченных средств увеличился в 2,2 раза. Благодаря этому доля «китайцев» в общей денежной емкости вторичного рынка почти удвоилась, поднявшись с 4,9 до 9,5 процента.

В абсолютных цифрах продолжает лидировать европейский автопром. В апреле на подержанные машины европейских производителей потрачено 215,9 миллиарда рублей. Вторую строчку заняли японские авто с результатом 194,5 миллиарда рублей. Замыкают тройку корейские марки — 78,8 миллиарда рублей. Но только в этом случае зафиксирована отрицательная динамика: траты на машины из Южной Кореи снизились на 4 процента по отношению к прошлогодним показателям. Далее следуют российские (58,1 миллиарда рублей) и американские (30,7 миллиарда рублей) автомобили.

Россияне чаще всего приобретали машины из Японии (146,1 тысячи единиц). На втором месте — отечественные автомобили (138,8 тысячи). Третье место — у Европы (117,9 тысячи). Корея и Америка расположились следом с показателями 68,2 и 38,2 тысячи автомобилей соответственно. Меньше всего продаж в штуках пришлось на китайские марки с пробегом (30,1 тысячи).

Всего же в апреле россияне приобрели 542,2 тысячи подержанных машин.

