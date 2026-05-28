Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

Китайские Ora, Kaiyi и SWM стали лидерами «отрицательного роста» продаж в России

Аналитик Сергей Целиков проанализировал продажи машин за четыре месяца 2026 года и выделил главных аутсайдеров на российском рынке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Абсолютными лидерами «отрицательного роста» стали Ora, реализация которой рухнула на 97 процентов, и Kaiyi (96 процентов). Обе марки практически ушли с российского рынка. За ними следует SWM с результатом падения продаж на 92 процента. По данным эксперта, этот производитель не собирается покидать Россию.

Значительно просела Chery (на 88,5 процента), но в этом случае обрушение продаж связано с передачей ряда моделей новому российскому бренду Tenet. Продажи BAIC, выпускающего машины в Калининграде, упали на 81 процент (в пять раз). Но производитель также не собирается уходить с российского рынка. Aito потерял 76 процентов (в четыре раза) от прошлогодних объемов.

Продажи пикапов Foton снизились на 57 процентов, а легковых автомобилей JAC — на 53,5. Практически на таком же уровне находится WEY (на 53,4 процента). Показатели Xcite ухудшились на 57 процентов, но в этом случае все объясняется прекращением производства машин. По словам Целикова, какое-то количество новых машин марки еще остается у дилеров.

Среди брендов, падение продаж которых находится в диапазоне от 40 до 50 процентов, находятся сразу несколько марок: Livan (49 процентов), Jetta (48,5), Soueast (47,6), Oting (47), Lixiang (47), Dongfeng (44) и Omoda (42).

Ранее генеральный директор компании Nio Уильям Ли заявил, что китайский автопром, по всей видимости, не вернется в «золотую эру». Он отметил, что снижение автомобильных продаж в стране продолжается седьмой месяц подряд.