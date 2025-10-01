Туристку накачали наркотиками, избили и похитили из отеля на курорте в Африке

Fox 5: Отдыхавшая в Тунисе туристка была похищена из отеля Penthouse Suites

Отдыхавшая на курорте в Африке туристка была похищена из отеля незнакомцем. Об этом сообщил телеканал Fox 5.

По данным источника, 20 сентября жительница Мериленда, США, 31-летняя Джамека Айви отдыхала в Тунисе с подругой Куин. После посещения ночного клуба постоялица спустилась в вестибюль отеля Penthouse Suites в поисках салфеток и столкнулась с мужчиной, который ее и похитил.

Путешественница утверждает, что предварительно ее накачали наркотиками. Она не помнит, как оказалась в чужой машине. Когда женщина попыталась открыть дверь, ее избили. «Он бил меня по лицу, по лбу и по глазам. Все это время я думала, что должна вернуться к детям», — призналась Айви.

Узнав о пропаже подруги, другая отдыхающая обратилась к персоналу отеля. Ей ответили, что путешественница «подружилась» с мужчиной и ушла. «Я подумала: "Как она может завести здесь друзей? Она же не говорит на этих языках"», — рассказала Куин.

В итоге туристке удалось сбежать от похитителя. Она попыталась позвать на помощь сотрудников гостиницы, но те сказали: «Мы не понимаем, о чем вы говорите», и ушли. Женщины обратились в посольство США в Тунисе и в полицию. Вернувшись домой с синяками, Айви подала иск в отношении отеля Penthouse Suites.

