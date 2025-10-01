Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:25, 1 октября 2025Путешествия

Туристку накачали наркотиками, избили и похитили из отеля на курорте в Африке

Fox 5: Отдыхавшая в Тунисе туристка была похищена из отеля Penthouse Suites
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jihed Abidellaoui / Reuters

Отдыхавшая на курорте в Африке туристка была похищена из отеля незнакомцем. Об этом сообщил телеканал Fox 5.

По данным источника, 20 сентября жительница Мериленда, США, 31-летняя Джамека Айви отдыхала в Тунисе с подругой Куин. После посещения ночного клуба постоялица спустилась в вестибюль отеля Penthouse Suites в поисках салфеток и столкнулась с мужчиной, который ее и похитил.

Материалы по теме:
Африка становится популярной у россиян. Чем она привлекает туристов и сможет ли заменить другие курорты?
Африка становится популярной у россиян.Чем она привлекает туристов и сможет ли заменить другие курорты?
13 июня 2023
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

Путешественница утверждает, что предварительно ее накачали наркотиками. Она не помнит, как оказалась в чужой машине. Когда женщина попыталась открыть дверь, ее избили. «Он бил меня по лицу, по лбу и по глазам. Все это время я думала, что должна вернуться к детям», — призналась Айви.

Узнав о пропаже подруги, другая отдыхающая обратилась к персоналу отеля. Ей ответили, что путешественница «подружилась» с мужчиной и ушла. «Я подумала: "Как она может завести здесь друзей? Она же не говорит на этих языках"», — рассказала Куин.

В итоге туристке удалось сбежать от похитителя. Она попыталась позвать на помощь сотрудников гостиницы, но те сказали: «Мы не понимаем, о чем вы говорите», и ушли. Женщины обратились в посольство США в Тунисе и в полицию. Вернувшись домой с синяками, Айви подала иск в отношении отеля Penthouse Suites.

Ранее российский путешественник побывал в Тунисе и описал местных девушек словами «белые красавицы». Автор публикации отметил, что большая часть граждан этой африканской страны состоит из арабов и европейцев.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам нужно задушить Крым». В Британии призвали ударить по полуострову ракетами Taurus. Что ответил Кремль?

    Раскрыты последствия массовой драки между двумя школами в российском городе

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    Появились новые подробности об отравлении российских школьников порошком

    Власти США обвинили в шатдауне демократов

    Появились подробности о расправе над россиянкой и ее дочерями

    Под Москвой водитель Lexus протаранил территорию детского сада

    Названа лучшая стрижка для женщин старше 50 лет

    Ведущая сделала признание в эфире и заставила гостя шоу открыть рот от удивления

    Названы сроки решения ЕС по российским активам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости