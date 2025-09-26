Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 26 сентября 2025Путешествия

Россиянин описал девушек в африканской стране словами «белые красавицы»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Adel Ezzine / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в одной стране Африки и описал местных девушек словами «белые красавицы». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Побывав в Тунисе, автор публикации отметил, что большая часть граждан этой африканской страны состоит из арабов и европейцев. При этом встретить темнокожего человека там — большая редкость. «Большинство местных девушек имеют светлую кожу. По сути, такая ситуация сильно напоминает улицы Турции — там население выглядит примерно так же», — добавил россиянин.

Материалы по теме:
Под покровом Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Под покровомПочему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
10 сентября 2019
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать» Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
28 января 2019

Путешественник рассказал, что туниски одеваются по-разному: одни предпочитают короткие топы и брюки, другие носят хиджаб. А некоторые ходят в длинных, но обтягивающих платьях. «Короче говоря, девушки сами выбирают — как им одеваться», — сделал вывод тревол-блогер.

Также турист подчеркнул, что местные мужчины ничем не отличаются от жителей Турции: они свистят вслед женщинам и зазывают их знакомиться прямо на улице. «Много раз видел в Тунисе, как толпа арабов идет следом за девушками и что-то им выкрикивает. Девушки либо не обращают внимания, либо что-то недовольно отвечают», — отметил мужчина.

Ранее этот блогер побывал в Румынии и описал местных девушек фразой «очень любят русских». По его словам, на местных пляжах «есть на что засмотреться».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашиняну пришлось почти до часу ночи ждать встречи с Путиным

    На Украине сотрудники ТЦК устроили облаву на водителей

    Россиянин описал девушек в африканской стране словами «белые красавицы»

    Командование ВСУ запретило новобранцам отступать

    Молодой человек решил доказать свою любовь новой девушке и выстрелил в ногу бывшей

    Экс-военный ВСУ рассказал о массовом бегстве солдат

    Генсек НАТО рассказал о реакции на «вторжения» российских самолетов

    Появление дронов в небе Дании связали с российским военным кораблем

    Мужчина не выдержал соседства с сыном-подростком и отправил его жить рядом со свалкой

    Российских школьников захотели обеспечить бесплатным питанием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости