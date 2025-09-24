Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 24 сентября 2025Путешествия

Блогер описал девушек на курорте Румынии фразой «очень любят русских»

Алина Черненко

Фото: Photosebia / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Румынии и рассказал об отдыхе деревенских девушек на пляже. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что румынские курорты Мамая и Констанца известны и за пределами страны. По его словам, европейцы любят туда приезжать из-за низких цен. Помимо этого, на местных пляжах «есть на что засмотреться» — румынки считаются самыми привлекательными девушками в Европе.

Материалы по теме:
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
19 ноября 2024
«С ними очень легко познакомиться». Россиянин отдохнул на пляжах Европы и рассказал, где самые красивые девушки
«С ними очень легко познакомиться». Россиянин отдохнул на пляжах Европы и рассказал, где самые красивые девушки
1 мая 2025

«Кроме того, что девушки в Румынии — настоящие красавицы, так они еще и очень любят русских. Европейские туристы — это скряги, которые на всем экономят. А вот русские отдыхают "с широким размахом"», — такими фразами описал свой опыт блогер.

Он добавил, что румынки сохраняют свою естественную красоту — у них нет накачанных губ, татуировок и макияжа. «И ведь, действительно, зачем трогать то, что и так отлично выглядит!» — констатировал россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на курорте Юрмала в Латвии и описал его фразой «русские — в почете». По словам путешественника, местные девушки очень похожи на его соотечественниц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский нефтеперерабатывающий завод подвергся террористической атаке БПЛА

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников с вредоносными файлами

    Белый дом заподозрил ООН в намеренной остановке эскалатора с Трампом

    В России назвали отрасль с самым стремительным ростом зарплат

    Блогер описал девушек на курорте Румынии фразой «очень любят русских»

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Трамп пригрозил судом для высказавшегося о гибели Кирка телеведущего

    Рассекречены детали нового iPhone

    Каллас отреагировала на изменение позиции Трампа по украинскому конфликту

    Семь российских губернаторов попали в «красную зону»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости