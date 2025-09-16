Путешествия
03:30, 16 сентября 2025Путешествия

Россиянин побывал на европейском курорте и описал его фразой «русские — в почете»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alexander Tolstykh / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал на популярном европейском курорте и описал его фразой «русские — в почете». Об этом он рассказал в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, речь идет о Юрмале, Латвия. Он подчеркнул, что местные девушки очень похожи на россиянок. Кроме того, они часто выбирают для отношений русских мужчин. «Как я и написал в начале, местные девушки любят русских — если бы не они, то вообще мужиков в Латвии не осталось бы!» — заключил россиянин.

Ранее этот же блогер назвал девушек Республики Беларусь «главными красавицами Европы». Он отметил, что белоруски отличаются от жительниц стран Евросоюза хорошими фигурами.

    Все новости