Сервис кикшеринга рассказал о фейковых QR-кодах на электросамокатах

Whoosh: приложение сервиса не читает фейковые QR-коды и не передает данные третьим лицам

Пресс-служба сервиса проката Whoosh в беседе с «Лентой.ру» отреагировала на сообщения о фейковых QR-кодах на электросамокатах, благодаря которым злоумышленники якобы воруют данные банковских карт. По данным кикшеринга, речь идет о несанкционированном размещении рекламы.

Ранее Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что на электросамокаты из сервисов проката стали клеить фейковые QR-коды, с помощью которых крадут данные банковских карт.

«Речь идет, скорее, о несанкционированном размещении рекламы. Наклейки были нанесены на несколько самокатов сервиса, около 10-15 штук. Как только сервисная команда обнаружила их, они сразу удалили наклейки и передали информацию в службу информационной безопасности», — прокомментировали в службе проката.

Аренда самокатов Whoosh осуществляется через одноименное приложение, напомнили в пресс-службе компании. Для начала поездки необходимо открыть его и навести камеру на QR-код самоката. Приложение считывает только коды сервиса, при наведении на любой другой код ничего не произойдет - ни переход по ссылке, ни аренда самоката, сообщили в Whoosh.

«Мы напоминаем нашим пользователям, что аренда самокатов Whoosh осуществляется через официальное приложение сервиса. При его использовании нет риска перехода по запрещенным ссылкам или передачи информации третьим лицам», — заверили в службе проката.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Теперь перемещаться на них по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час, а масса такого электротранспорта не должна превышать 35 килограммов. Для пересечения дороги по переходу владельцев устройств обязали спешиваться.

