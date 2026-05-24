Трамп заявил, что не заключает плохих сделок

Президент США Дональд Трамп похвастался своими сделками, заявив, что не заключает плохих соглашений. Об этом он написал в Truth Social.

Глава государства высказался об этом в контексте будущего соглашения с Ираном. Он раскритиковал экс-президента США Барака Обаму за то, что тот допустил «катастрофическую ошибку», заключив такую сделку с Тегераном, которая позволила Исламской Республике получить доступ к финансам и созданию ядерного оружия.

«Наша сделка — полная противоположность, но никто ее не видел и не знает, что это такое. Она еще даже не полностью согласована. Так что не слушайте неудачников, которые критикуют то, о чем не знают. В отличие от тех, кто был до меня и должен был решить проблему много лет назад, я не заключаю плохих сделок!» — сказал Трамп.

Ранее американский президент заявил, что США продолжат морскую блокаду Ирана, пока не будет подписано мирное соглашение. «Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может!» — добавил он.