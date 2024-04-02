Продажи легковых машин в России взлетели

РБК: продажи новых легковых машин в России выросли вдвое в первом квартале

По итогам первого квартала 2024 года суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России без учета легкового коммерческого транспорта взлетели вдвое в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные подсчеты.

В марте текущего года объемы продаж новых легковых машин в стране выросли до 171 849 единиц, уточнил один из собеседников издания. Именно такое количество транспортных средств было поставлено на учет в ГИБДД за указанный период времени.

Представитель «Автостата» связал прирост в первом месяце весны с традиционным оживлением внутреннего рынка. «Так было всегда, за исключением марта 2022-го», — пояснил эксперт. В целом по итогам первых трех месяцев 2024-го показатель достиг уровня примерно в 356 тысяч штук, хотя годом ранее находился на отметке в 171,3 тысячи.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на данные аналитиков «Автостата» сообщил о резком росте продаж новых легковых автомобилей в России в феврале. По итогам последнего месяца зимы в стране было реализовано в общей сложности 104 тысячи подобных машин. Годовой прирост тогда составил 85 процентов.

