Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:33, 2 апреля 2024Экономика

Продажи легковых машин в России взлетели

РБК: продажи новых легковых машин в России выросли вдвое в первом квартале

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

По итогам первого квартала 2024 года суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России без учета легкового коммерческого транспорта взлетели вдвое в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные подсчеты.

В марте текущего года объемы продаж новых легковых машин в стране выросли до 171 849 единиц, уточнил один из собеседников издания. Именно такое количество транспортных средств было поставлено на учет в ГИБДД за указанный период времени.

Представитель «Автостата» связал прирост в первом месяце весны с традиционным оживлением внутреннего рынка. «Так было всегда, за исключением марта 2022-го», — пояснил эксперт. В целом по итогам первых трех месяцев 2024-го показатель достиг уровня примерно в 356 тысяч штук, хотя годом ранее находился на отметке в 171,3 тысячи.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на данные аналитиков «Автостата» сообщил о резком росте продаж новых легковых автомобилей в России в феврале. По итогам последнего месяца зимы в стране было реализовано в общей сложности 104 тысячи подобных машин. Годовой прирост тогда составил 85 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан

      Глава Татарстана отреагировал на атаку беспилотников по региону

      Зеленскому предрекли переворот в любой момент после окончания срока

      В ЛНР рассказали о создании ВСУ буферной зоны под Харьковом

      Производитель корейской лапши решил заняться закусками

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

      Глава атакованной «Алабуги» указал на невозможность ВСУ запугать россиян

      США открестились от атаки на посольство Ирана

      В Татарстане отреагировали на атаку БПЛА и задались одним вопросом

      В ДНР допустили бои за Часов Яр в ближайшее время

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше