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09:12, 5 марта 2024Экономика

Россияне бросились покупать автомобили

«Автостат»: в феврале 2024 года продажи автомобилей в России выросли на 85 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В феврале 2024 года россияне бросились покупать новые легковые автомобили. О резком увеличении продаж со ссылкой на исследование Автостата сообщает Forbes.

За месяц в стран купили 104 новых машины — на 85 процентов больше, чем в феврале 2023-го. Каждый пятый автомобиль (20 процентов) оказался российской Lada (26 673 единицы). Следующие семь мест в рейтинге заняли бренды из КНР — среди них Haval (11 974 штуки), Chery (9933 штуки), Changan (5993 штуки), EXEED (3421 штука), OMODA (3123 штуки), Lixiang (2691 штука) и TANK (2031 штука).

Как сообщили эксперты агентства со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг», по итогам 2023 года российский автомобильный рынок вырос на 69 процентов. За 12 месяцев в стране продали 1,06 миллиона новых легковых машин.

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Ранее исполнительный директор компании Umicore, выпускающей детали для аккумуляторов, Матиас Мидрайх заявил, что доступность стала одним из главных преимуществ китайских электромобилей перед американскими. Электромобили из КНР не уступают западным моделям по характеристикам, и при этом автопромышленность страны демонстрирует устойчивый рост.

По словам автоэксперта Егора Васильева, при покупке китайских автомобилей необходимо ориентироваться в первую очередь на стоимость. Машины дешевле 3-3,5 миллиона рублей могут не иметь актуальных или важных опций, или же оказаться неприспособленными к определенным режимам движения, предупредил он.

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      Вячеслав Агапов
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