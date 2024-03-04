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08:26, 4 марта 2024Экономика

Названо главное преимущество китайских электромобилей перед американскими

Глава Umicore Мидрайх: китайские электромобили доступнее американских

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Одним из главных преимуществ китайских электромобилей перед американскими является их доступность. Цены на такие машины из КНР зачастую ниже, что позволяет местному рынку расти, заявил исполнительный директор компании Umicore Матиас Мидрайх. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

При этом китайские электромобили не уступают по техническим характеристикам, что позволяет им оказывать достойную конкуренцию западным аналогам. «Это просто хорошие автомобили, и люди их покупают», — заявил глава бельгийской компании, выпускающей детали для аккумуляторов.

В отличие от китайского рынка электромобилей американский в настоящее время испытывает определенные трудности с наращиванием выпуска. Это обусловлено в том числе низким внутренним спросом. Китайский же авторынок сейчас, напротив, демонстрирует противоположную динамику, заключил Мидрайх.

Ранее издание Autonews со ссылкой на представителя торговой компании сообщило, что в России в скором времени начнутся продажи китайского электромобиля Leapmotor T03. По своим габаритам модель напоминает отечественную «Оку». Как уточняется, китайский электромобиль способен конкурировать со Smart, Ora R1 и EQ1.

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      Анатолий Акулов
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